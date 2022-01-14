РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 206 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 34 962 случая Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 990 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 657 855 случаев инфицирования. Скончалось 12 680 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 605 992 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.