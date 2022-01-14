РИАМО - 14 янв. В Подмосковье за прошедшие сутки было зафиксировано 1990 случаев коронавируса. Наибольшее число заражений выявлено в Балашихе – 206, в Подольске – 178, в Люберцах – 141, в Одинцовском округе – 114, в городском округе Пушкинский – 112, в Раменском округе – 101, в Красногорске – 86.

78 случаев заболевания подтвердили в Королеве, 70 – в Коломне, 65 – в Мытищах, 49 – в Богородском округе, 46 – в Истре, 42 – в Серпухове, 41 – в Дмитровском округе, 40 – в Ступине, 37 – в Павловском Посаде, 36 – в Реутове, по 34 – в Лыткарине и Шатуре, 30 – в Долгопрудном.

В Воскресенске и Рузском округе зафиксировали по 29 заражений, во Фрязине – 28, в Жуковском – 27, в Ленинском округе – 26, в Луховицах – 25, в Орехово-Зуевском округе – 23, в Чехове – 21, в Егорьевске – 20, в Дубне – 19, в Солнечногорске – 18, в Наро-Фоминском округе и Серебряных Прудах – по 15.

По 14 случаев коронавируса зарегистрировали в Краснознаменске, Можайском округе и Щелкове, по 13 – в Дзержинском и Электростали, по 12 – в Кашире и Сергиево-Посадском округе, 11 – в Бронницах, 8 – в Лобне, по 6 – в Клину и Талдомском округе, по 5 – в Волоколамском округе, Ивантеевке, Лотошине и Электрогорске.

По 3 случая Covid-19 подтвердили в Домодедове и Химках, 2 – в Красноармейске, по 1 – в Котельниках, Лосино-Петровском, Озерах и Черноголовке.

Не было зафиксировано случаев заболевания во Власихе, Зарайске, Звездном городке, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале и Шаховской.

Всего с начала пандемии в Подмосковье выявлено 657 855 случаев коронавирусной инфекции, скончались 12 680 заболевших, выздоровели и выписались 605 992 человека.

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