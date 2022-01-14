РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Спасатели Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают контролировать обстановку на водоемах Балашихи и просят жителей быть всегда внимательными при выходе на лед, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В ходе рейдов работники противопожарно-спасательной службы ежедневно проверяют толщину льда, проводят профилактические беседы с рыбаками и раздают населению округов листовки с правилами поведения на водоемах в зимний период.

«Будьте внимательны и осторожны при выходе на лед! Телефон службы спасения - 112», - говорится в сообщении.