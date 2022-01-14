РИАМО - 14 янв. Актриса театра и кино, народная артистка России Анастасия Вознесенская умерла в возрасте 78 лет, сообщается на сайте Московского художественного театра им. Чехова.

«Московский Художественный театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким Анастасии Валентиновны Вознесенской», – говорится в некрологе на сайте театра.

Она стала звездой кино после роли радистки Ани в фильме «Майор Вихрь», однако позже предпочла кинематографу сцену театра, редко возвращаясь на экран.

Список театральных ролей актрисы насчитывает десятки работ. В течение творческой карьеры Вознесенская была занята в театрах «Современник» и МХАТ. Среди театральных работ актрисы: исполнение ролей Галины и Веры в «Утиной охоте», роли Маши в «Чайке», роли Бабановой в «Иванове» и роли Наташи в «Мишином юбилее».

Муж актрисы – народный артист РСФСР Андрей Мягков – умер 18 февраля 2021 года. Супруги прожили в браке 57 лет. Вместе они учились в школе-студии МХАТ и работали в театре «Современник». Позже вместе перешли во МХАТ и одновременно покинули сцену.

О времени и месте прощания с Вознесенской будет сообщено позднее.