РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Традиционный рождественский бал провели во Дворце молодежи Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В канун Старого Нового года во Дворце молодежи состоялся традиционный рождественский бал. В текущем году он был посвящен императору Петру I, 350-летие которого отмечается в России.

Мероприятие началось со знакомства с историей. Педагоги прикладного искусства и вокала на мастер-классах погрузили участников в петровскую эпоху. Затем прошла концертная программа, подготовленная воспитанниками Дворца.

В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения первого российского императора — Петра Великого.