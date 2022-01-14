РИАМО - 14 янв. Потепление в Москве в пятницу до 2 градусов вызвало множественное таяние снега. Около 300 бригад рабочих и 290 единиц спецтехники ведут очистку водоприемных решеток от наледи для беспрепятственного пропуска талой воды, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Жителям города напоминают, что об обнаружении временных скоплений воды на дорогах и во дворах можно сообщить по номеру ГУП «Мосводосток»: 8 (495) 657-8703. О скоплении воды в подземных переходах по номеру ГБУ «Гормост»: 8 (495) 632-5846.

Жители города также могут сообщить о скоплении воды возле жилых домов. Для этого нужно обратиться в управу района или префектуру округа. Также можно обратиться в Единый диспетчерский центр по номеру: 8 (495) 539-5353 или в объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) по номеру: 8 (499) 264-9681.

Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.