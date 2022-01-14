РИАМО - 14 янв. В резервных госпиталях столицы в 2021 году вылечили более 141 тысячи пациентов с Covid-19, в городе таких госпиталей насчитывается 5, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Речь идет о госпиталях в Ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», автомобильном торговом центре «Москва», павильоне №75 на ВДНХ и на территории медицинского комплекса в Коммунарке.

Каждый госпиталь представляет собой полноценный инфекционный центр с современным оборудованием. Все они были открыты в 2020 году и за все время приняли более 172 тысяч человек.

Как отметил замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Токарев, в этих медучреждениях есть все для удобства пациентов и докторов.

«Создание резервных госпиталей стало своевременным и эффективным решением в условиях пандемии. Это уникальные учреждения не только с точки зрения масштабности, но и по уровню оснащенности медицинским оборудованием, которое не уступает стационарам», — сказал Токарев.

Он добавил, что госпитали стали базой для введения новых цифровых практик для врачей.