РИАМО - 14 янв. Атмосферное давление в столице в пятницу понизилось до 719,9 мм рт. ст., такие показания ниже рекорда 1948 года (720,5 мм рт. ст.), сообщается на сайте «Метеоновости».

Окончательная цифра рекорда по давлению в мегаполисе будет известна позднее. До 14-15 часов давление еще будет понижаться.

Ранее синоптики прогнозировали, что давление в столице в пятницу может опуститься до 717 мм рт. ст.

По данным Гидрометцентра РФ, 15 января давление в Московском регионе поднимется до 730 мм рт. ст., а 16 января – до 743 мм рт. ст.