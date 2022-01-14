РИАМО - 14 янв. Резидентные парковочные разрешения в Москве позволяют оставлять авто на платных уличных парковках своего района с 20:00 до 8:00. Оформить такое разрешение можно в центрах госуслуг «Мои документы» и на сайте мэра и правительства Москвы, сообщает Дептранс столицы.

На выбор граждан представлены разрешения, которые будут действовать в течение одного, двух или трех лет. Кроме того, при необходимости можно оформить круглосуточную парковку – в этом случае нужно будет заплатить 3 тыс., 6 тыс. или 9 тыс. рублей в зависимости от выбранного периода действия разрешения.

Подать заявку на получение разрешения могут собственники квартиры или ее доли, а также наниматели по договору социального или служебного найма.

Оформить документ можно на автомобиль самого резидента, человека, который постоянно зарегистрирован в квартире, а также нанимателя по договору найма с временной регистрацией. На одну квартиру можно получить не более двух резидентных разрешений. Для продления заявление необходимо подать заранее, но не раньше двух месяцев до конца срока предыдущего.

Необходимые для оформления разрешения документы опубликованы на сайте «Московского паркинга» в разделе «Льготы». Заявка будет рассмотрена в течение 6 рабочих дней.

В 2021 году резидентное парковочное разрешение оформили в Москве более 34 тыс. раз, при этом свыше 24 тыс. обращений за разрешением поступило впервые. Наиболее часто услугой пользовались резиденты из Пресненского, Таганского, Басманного, Тверского районов и Хамовников.

Подробнее о разрешениях можно узнать по телефонам 3210 или 8 (495) 539-54-54.