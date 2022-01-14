РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 янв. Опубликован график работы объектов социальной инфраструктуры в Мытищинском лесопарке, сообщается в Instagram-аккаунте окружных парков.

Площадка для автомобилей на Пироговском шоссе со стороны проката работает в 05:00 до 23:00, на Волковском шоссе со стороны ТЦ Июнь - круглосуточно. Прокат на Пироговском шоссе, остановка Динамо, работает с 08:00 до 22:00, выдача инвентаря производится до 21:00. Кафе на Пироговском шоссе со стороны проката открыто с 09:00 до 21:00.



Каток на Пироговском шоссе со стороны проката напротив пикниковой зоны работает круглосуточно. Конюшня там же открыта со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00, понедельник выходной. Туалет рядом с пикниковой зоной и катком открыт с 08:00 до 22:00.



Зона очага у пикниковой зоны работает во время проведения анимационных программ в парке. Актуальные афиши на мероприятия можно посмотреть в сторис Instagram-аккаунта муниципальных парков в разделе «Афиши». Горка на Волковском шоссе со стороны ТЦ «Июнь» напротив спортивных тренажеров работает с 10:00 до 21:00.

Подробную информацию также можно оперативно получить в чате Общественного совета парков https://t.me/park_mitihi.