РИАМО - 14 янв. Военный суд в Москве арестовал начальника радиотехнических войск ВКС РФ генерала-майора Андрея Кобана по обвинению в получении взятки в 5 млн рублей, сообщает ТАСС.

Кобану предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, генерал-майор получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.

Военный суд заключил Кобана под стражу. Следователь попросил продлить срок заключения обвиняемого до 20 апреля.