РИАМО - 14 янв. Подмосковная гимназия Святителя Василия Великого в Одинцово празднует в пятницу свой 15-й день рождения, в честь этого события провели праздничную литургию. Также впервые в стенах гимназии прошла присяга кадетского класса, который был открыт в этом году, передает корреспондент РИАМО.

В торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Очень желаю, чтобы одним из главных уроков, который вы вынесете из гимназии, было то, что надо работать и жить», - сказал Щеголев.

Празднование началось с Божественной литургии, после чего состоялось торжественное официальное мероприятие. В рамках него прошла церемония присяги кадетского класса.

«У Иоанна Богослова есть фраза: Делай дело Божие, а Бог сделает твое. <...> Сделаешь зло - зло вернется, сделаешь добро - добро вернется, но стоит только подумать, что мне за это будет, добра не будет. <...> Эти слова должны быть девизом для всех, кто хочет быть успешен», - отметил митрополит Каширский Феогност.

Также состоялось посвящение в гимназисты - в первоклассники и старшеклассники.

«Сегодня день памяти Василия Великого - покровителя гимназии. Можно уверенно сказать, что гимназия является образцом школьного образования нашей страны. <...> Это уникальное образовательное учреждение, так как на первое место ставятся вопросы воспитания. А от этого во многом зависит будущее нашей родины. Гимназия входит во все рейтинги. В этом году стала федеральной инновационной площадки министерства просвещения Российской Федерации», - сказал по видеосвязи министр просвещения страны Сергей Кравцов.

Лучших педагогов и учеников учреждения наградили медалями, грамотами и благодарностями. В частности, коллектив гимназии получил почетную грамоту Московской областной думы.

«Сердечно поздравляю всех с этой замечательной датой. И конечно хочется пожелать всем крепкого здоровья, успехов и благополучия. Знаменательно, что именно в этот день состоялось посвящение учеников в гимназисты. Уверен, что это событие запомнится на всю жизнь и детям, и родителям», - заявил Брынцалов.

Он отметил, что в гимназии прививаются идеалы патриотизма, любви и уважения.

«Важно, что в основе лежат традиции православного образования. Гимназия уделяет большое внимание современным информационным технологиям», - заключил Брынцалов.

После официальной части в гимназии пройдет традиционный бал.