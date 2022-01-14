РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 янв. Временно приостановлена подача отопления и горячей воды в несколько домов на Пролетарском проспекте, 1-ом Советском переулке и улице Советской в Щелкове в связи с устранением утечки на теплотрассе, сообщается в группе Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Центральное отопление и горячую воду отключили по адресам: Пролетарский проспект, дома №№5, 5А, 5Б, 7, 7А, 1-й Советский переулок, дома №№2А, 4А, 6А, 4Б. Также подача отопления приостановлена по адресам: 1-й Советский переулок, дома №№2, 4, 6, ул. Советская, дома №№46, 48. Кроме того, в доме №65 по улице Советской отключена горячая вода.

Подача отопления и горячей воды будет восстановлена после завершения работ. В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.