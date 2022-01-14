РИАМО - 14 янв. В пятницу днем в трех московских аэропортах и подмосковном Жуковском задержали или отменили порядка 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задержали 6 рейсов, 8 отменили. В Домодедове задержано 11 рейсов, еще 1 отменен, а в Шереметьево 10 задержек и 8 отмен.

Информации о задержанных или отмененных рейсах в подмосковном аэропорту Жуковский нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.