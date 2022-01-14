РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 янв. Внеплановый рейд в городском округе Мытищи был организован по инициативе управления ЖКХ и благоустройства администрации округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

По результатам проверки в большинстве случаев подрядные организации показали высокую готовность, но не обошлось и без критических замечаний.

«В первую очередь мы обращали внимание на готовность техники и время ее выезда на маршруты. На базе нашего муниципального учреждения «Леспаркхоз» к 7:00 утра еще оставался незадействованный в очистных работах спецтранспорт. Будем работать над тем, чтобы техника выезжала в город раньше», - отметил заместитель начальника управления ЖКХ и благоустройства администрации Мытищ Дмитрий Петрухин.

Директор МБУ «Леспаркхоз» Валерий Кошечкин уточнил, что основной выезд техники с базы осуществляется до 6:00 утра. Ночью также проводится очистка улиц от снега, принимаются антигололедные меры.

«Погода накладывает определенные обязательства, так что можно сказать, что наши сотрудники работают круглосуточно. Сейчас от нашего предприятия на улицах работает 34 единицы техники и более 140 дворников, которые отвечают за автобусные остановки, территории общего пользования, скверы, парки. Если считать с подрядными организациями, то в городе работает более 400 человек и 120 единиц техники», - сказал Кошечкин.

Участники рейда также посетили базу предприятия «Спецремтранс», которое заключило контракт с «Леспаркхозом». Вся техника этой организации задействована в уличных работах. Также в течение рейда был осуществлен выезд на дворовые территории. Возле дома №36 к.1 по улице Юбилейной был обнаружен достаточно печальный результат. Судя по количеству снега и высоте сугробов уборка здесь не проводились давно.

«Такая работа, конечно, недопустима. Ни техники, ни работников, полностью заснеженная территория. Жители идут по тропинкам, которые сами протоптали. Везде снег, наледь. Люди обоснованно обращаются к нам по поводу состояния своих дворов и тротуаров. Будем вести с подрядчиком УК «Регион» претензионную работу вплоть до расторжения контракта», - добавил Петрухин.