РИАМО - 14 янв. Автомобильное движение перекрыли на участке Зоологического переулка столицы из-за возгорания в здании на улице Большой Грузинской, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Пожар произошел в храме святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах. Его потушили.

В настоящее время движение по Зоологическому переулку от улицы Большая Грузинская до Новопресненского переулка полностью перекрыто. Несколько экипажей ДПС обеспечивают безопасность на месте происшествия.

Сотрудники ДПС обеспечивают проезд спецтехники к месту пожара и осуществляют регулировочно-распорядительные действия.

Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.