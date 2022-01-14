РИАМО - 14 янв. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов наградили победителей акции по сбору тары через экопункты среди взрослых, передает корреспондент РИАМО.

Награду за первое место получил сотрудник школы № 29 Сергей Григоров, который набрал 86 135 баллов.

«По школе, по территории собирал немного, потом что-то загорелся и стал все больше и больше собирать. От секций оставалось, пришли взрослые, в баскетбол и волейбол играют, оставляют бутылки. <…> Так потихоньку и собрал», – рассказал Григоров.

Второе место занял преподаватель химкинской школы № 27 Владислав Мартыненко, набравший 13 190 баллов. Третье место заняла сотрудница школы № 30 Галина Захахатнова, получившая за сбор тары 11 120 баллов.

Также награждали активных учеников химкинской школы № 29, которые приняли участие в сборе тары через экопункт. Награду получили ученик 5А класса Яромир Данилов, ученица 5Г класса Ксения Нагайцева, ученица 7И класса Александра Лукьянова и ученица 5Б Анжелика Абдулгалинова.

«Важно, что первые экопункты мы открыли в 27-й школе в округе Химки, где мы не первый раз делаем такие хорошие вещи, как раздельный сбор», – отметил Андрей Шипелов.

Он добавил, что в Подмосковье уже действует 270 экопунктов в школах, общественных пространствах и на территориях. По его словам, планируется поставить еще 500 таких экопунктов.

Вся собранная тара отправляется на переработку, и впоследствии из нее производят волокно и вторичные бутылки.

На данный момент в Химках действует около 200 контейнерных площадок, на которых ведется раздельный сбор отходов.

«Хочу заметить, что некоторые школы Химок собирают отдельно крышки и бутылки. Уже детальный раздельный сбор, а не просто формально пластик, металл и бумагу в стороны, а уже есть конкретное деление на те элементы, которые необходимо сегодня собирать», – подчеркнул Волошин.