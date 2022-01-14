РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 янв. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом ведется в селе Марфино городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Возведение этого социального объекта идет в рамках реализации государственной программы Московской области. Комплекс находится по улице Зеленой.

Заместитель главы администрации Мытищ Михаил Годин отметил, что в марте прошлого года был заключен муниципальный контракт на проектирование и строительство объекта. А в декабре получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по проектной документации и разрешение на строительство.

В настоящее время разработали котлован, часть фундамента уже залита: выполнены работы по устройству железобетонной плиты, сейчас возводятся стены подвальной части здания. Строительство идет в графике. В декабре этого года его должны закончить.

«По госпрограмме стоимость объекта составила 235,5 млн рублей. Средства бюджета городского округа Мытищи должны составить порядка 191 млн рублей. Но, когда мы вышли на экспертизу, стоимость объекта составила 315 млн рублей. Это существенно превышает ту сумму, которая изначально была заложена. Поэтому будем обращаться с просьбой скорректировать бюджет проекта», - уточнил Годин.