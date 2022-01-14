С 1 марта начинают действовать новые правила пользования жилыми помещениями, а старый документ теряет силу. Поправки в основном касаются нанимателей жилья. Что меняет документ для владельцев квартир, и можно ли будет остеклять и красить балконы и лоджии, читайте в материале РИАМО.

Законодательство

С 1 марта вступает в силу Приказ Минстроя России от 14.05.2021 № 292 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями». Прежний документ, действовавший с 2006 года, утратит силу.

В документе шесть разделов. Это правила для граждан, юридических лиц, а также для тех, кто нанимает жилье. В случае найма гражданин арендует квартиру у государства или муниципального органа власти и считается пользователем, а не собственником жилья. Именно этим случаям посвящена большая часть правил.

Правила для собственников жилья

В новых правилах сказано, что собственниками жилья теперь могут быть не только физлица, но и компании. Юристы говорят, этот пункт – чистая формальность, которая ничего не меняет. Юридические лица и так могут владеть помещениями, согласно гражданскому законодательству.

Отдельного пункта про остекление балконов в документе нет, но есть разделы про переустройство и перепланировку помещений. В новых правилах, как и в предыдущей версии, говорится следующее: если вы хотите изменить те элементы квартиры, которые являются общим имуществом в многоквартирном доме, нужно получить согласие собрания собственников жилья.

Из частей балкона к общему имуществу относится только балконная плита. В ее конструкцию нельзя вмешиваться без согласия соседей. В противном случае могут оштрафовать и заставить за свой счет вернуть все в первоначальный вид. Но так было и в предыдущей версии документа.

Другие части балкона – парапет, козырек, проемы, двери и окна – считаются личным имуществом, которое можно переоборудовать. Так, разрешено остеклять, утеплять и красить балконы.

«Остекление балконов и лоджий, не связанное с изменением размера жилой площади и разрушением несущих конструкций, не является перепланировкой и не требует разрешения местных властей. Получается, на остекление, которое не влечет за собой изменения назначения помещения и разрушения несущих оснований, разрешение не требуется. Исключение составляет вынос балкона более чем на 300 миллиметров за парапет или несущую стену. Но про такие широкие пластиковые окна я никогда не слышал», – говорит Андрей Жернаков, судебный юрист по гражданским делам.

Есть нюанс. В правилах сказано, что регионы могут устанавливать свои требования к внешнему виду дома.

«Жилищное право находится в ведении как федерального правительства, так и в ведении регионов, которые имеют право уточнять и корректировать федеральные законы. В Москве, чтобы что-то сделать с общим имуществом, нужно провести согласование с органом архитектуры. У каждого дома есть свой архитектурный дизайн, колористический паспорт, которые нельзя нарушать. Вопрос в том, насколько это все соблюдается. По сути, особо за этим никто не следит. Повсеместно встречаются кондиционеры на фасадах и профнастилы из бюджетных средств», – объясняет Бахрам Арбобов, юрист НП «ЖКХ Контроль».

Согласно законам Подмосковья, покраска и остекление балкона не должны изменять архитектурный облик здания. Поэтому, прежде чем начинать работы, нужно получить разрешение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Менять внешний вид дома, который считается объектом культурного наследия, как правило, вообще запрещено. Другое дело, что собрать все документы и дождаться разрешения органа архитектуры – процесс дорогой и долгий. Поэтому на практике люди красят и меняют остекление балконов на свой страх и риск. Эксперты говорят, что надзорные органы штрафуют или заставляют демонтировать конструкции, только если жалуются соседи или конструкции мешать выполнять работы, например, красить фасады.

Правила для нанимателей жилья

Большая часть документа описывает права и обязанности нанимателей жилья. Для них нормы стали строже. Без согласия собственника им запрещено перестраивать или проводить перепланировку помещений. Так было и раньше, но теперь, если жилец нарушил закон и изменил что-то в помещении, ответственность за это несет он сам, а не собственник.

«Государственные структуры, власти и муниципалитеты, то есть собственники этих квартир, хотят перенести бремя расходов с себя на людей. Вероятно, в договорах старого образца не было пунктов про перекладывание ответственности на плечи пользователей. Так как люди отказываются переписывать договоры, эти правила будут актуальны для тех, кто будет подписывать новые договоры социального найма», – говорит Александр Васильевич Толмачев, заместитель председателя Союза юристов Москвы.

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Штрафы и санкции

Согласно правилам, собственника или нанимателя могут оштрафовать и обязать за свой счет вернуть все в первоначальный вид. Сумму штрафа регулирует пункт статьи 7.21 КоАП РФ, касающийся самовольного переустройства помещений в МКД. Для граждан размер штрафа небольшой – от 2 000 до 2 500 рублей, но демонтаж конструкции будет стоить дорого. Для юрлиц и ИП штраф составит от 40 000 до 50 000 рублей.

Что делать, если вы хотите остеклить балкон и лоджию

Если остекление подразумевает вмешательство в общее имуществу в многоквартирном доме, нужно получить согласие собрания собственников жилья.

В случае, если ваш дом является объектом культурного наследия, то придется получить согласие органа по охране объектов культурного наследия. В Москве это Департамент культурного наследия города Москвы. В Подмосковье – Главное управление культурного наследия Московской области.

Также, в Подмосковье остекление не должно нарушать архитектурный облик здания. Разрешение нужно получить у органа архитектуры, то есть у Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области (Мособлархитектура).

Стоит отметить, что при учете вышеперечисленных правил обычные пластиковые окна на балконе ничего не нарушают и дополнительных разрешений не требуют.

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