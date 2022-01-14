РИАМО - 14 янв. По просьбам учеников подмосковных школ в столовых начали давать пельмени, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Проработан вопрос включения пельменей в меню школьного питания. В школах Балашихи и Волоколамска в тестовом режиме детям на обед уже подали пельмени. Нам, прежде всего, важна обратная связь – отзывы от детей мы получили хорошие», – сказал министр образования региона Илья Бронштейн.
Он напомнил, что о включении пельменей в школьное меню попросили сами дети в ходе опроса.
По его словам, в приоритете питания школьников в Московской области качество продукции: пельмени должны строго соответствовать ГОСТу и храниться при определенной температуре. Также важно убедиться, что в учреждениях образования будет только подходящая продукция.
Включение нового пункта в школьное меню стало возможно благодаря совместной оперативной работе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, Роспотребнадзора и министерства образования региона.
Ранее Бронштейн говорил о том, что большинство школьников оказались довольны питанием в школах Подмосковья. Так, в 5-11 классах довольны едой 80% учащихся.
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