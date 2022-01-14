РИАМО - 14 янв. Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что решение о вакцинации не стоит принимать на основе измерения количества антител, так как это является пустым и научно не обоснованным занятием, сообщает РБК.

Ранее глава Центра им. Гамалеи, академик Александр Гинцбург и его заместитель, один из создателей вакцины «Спутник V» Денис Логунов рассказали, что уровень антител в 300 международных единиц (Bau/мл) дает человеку полную защиту от дельта-штамма коронавируса.

Вывод ученых был основан на исследовании, проведенном среди 4 тыс. москвичей. По словам Гинцбурга, людей с таким уровнем антител можно «практически не ограничивать». Логунов отметил, что уровень 300 Bau/мл может быть достаточен для защиты, однако уровень антител, дающий гарантию полной защиты от коронавируса, все еще не зафиксирован на сегодняшний день.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает оценок о защищенности от инфицирования коронавирусом людей, достигших определенного уровня антител. Однако представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович неоднократно заявляла, что наличие антител не является препятствием к вакцинации.

Чуланов заявил, что в этом вопросе больше согласен с ВОЗ и подчеркнул, что определение количества антител является пустым занятием при принятии решения о вакцинации.

«Самое правильное — вакцинироваться в соответствии с теми рекомендациями, которые даны сейчас Минздравом, через полгода», — подытожил Чуланов.