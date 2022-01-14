РИАМО - 14 янв. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1980 года рождения, которого подозревают в убийстве брата, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Вечером 13 января в Лобне в квартире на улице Ленина был обнаружен мужчина 1986 года рождения с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. Он умер в машине скорой помощи.

За совершенное преступление задержан его брат, который пояснил, что совершил преступление на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело.