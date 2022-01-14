РИАМО - 14 янв. На западе столицы ведется строительство учебно-тренировочного комплекса академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Объект появится в районе Тропарево-Никулино, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На западе Москвы развернуты работы по строительству учебно-тренировочного комплекса академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Общая площадь двухэтажного здания составит 4,7 тысячи квадратных метров», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, объект возводится в районе Тропарево-Никулино на Востряковском шоссе, на земельном участке 1.

«В комплексе оборудуют две ледовые площадки размером 25х15 метров и 58х28 метров соответственно», – добавил Бочкарев.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, строение будет иметь треугольную форму. Придание таких очертаний Ледовому дворцу обусловлено конфигурацией земельного участка.

«Помимо ледовых площадок, в комплексе оборудуют тренажерные и хореографический залы, а также массажные кабинеты, медпункт, спортивный магазин и музей», – подчеркнул Левкин.

Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» была образована в Москве в апреле 2017 года. Ее основал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. До декабря 2020 года воспитанники академии занимались на катке «Спорт Тайм» на улице Лобачевского. В 2021 году школа переехала в спортивно-оздоровительный комплекс в Подмосковье.