РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Родители учащихся положительно оценили качество завтраков в школе №30 Подольска в рамках проекта «Родительский контроль», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье с 2020 года реализуется губернаторский проект «Родительский контроль», в рамках которого мамы и папы могут прийти в школьную столовую, попробовать блюда, предлагаемые детям, и оценить их качество. Подольск активно участвует в проекте. Так, родители на днях продегустировали завтрак в школе №30.

На завтрак были предложены творожная запеканка с джемом, бутерброд с маслом, горячий чай с сахаром и яблоко. Родители остались довольны работой школьной столовой.

Прийти на завтрак, полдник или обед, чтобы попробовать блюда, которые готовят в столовой, родители могут в любое удобное время по предварительной записи. После дегустации им необходимо будет заполнить чек-лист и оставить отзыв на школьном портале.