РИАМО - 14 янв. Правительство РФ и партия «Единая Россия» предложили отложить законопроект о QR-кодах для доработки, в Госдуме этот вопрос будет снят с рассмотрения, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

«Этот вопрос обсудим в понедельник на совете Государственной думы. Уверен, депутаты поддержат это решение», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что данный проект закона требует доработки. Также Володин поблагодарил представителей российского правительства за понимание данной ситуации.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в правительстве было отложено рассмотрение проекта закона о QR-кодах во втором чтении.

Согласно данному документу в стране планируют ввести QR-коды для посещения общественных мест с февраля.

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