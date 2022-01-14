РИАМО - 14 янв. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что у России есть уникальное вооружение, однако страна не использует его как преимущество в диалоге с НАТО. Об этом сообщает Nation News.

«У России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но мы это преимущество в диалоге с НАТО не используем», – написал Володин в своем Telegram-канале.

Также спикер нижней палаты российского парламента обратился к американским конгрессменам. Он напомнил им о договоренностях, достигнутых между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. В частности, главы государств согласились вести содержательный диалог по вопросам безопасности, чтобы достичь реальных результатов.

«У России есть чем постоять за себя. Не доводите до таких аргументов», – подчеркнул Володин.