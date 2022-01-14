РИАМО - 14 янв. В войсках Восточного военного округа стартовала внезапная проверка боевой готовности. Мероприятие является подготовкой к проведению стратегических командно-штабных учений «Восток-2022», пишет ТАСС.

В российских вооруженных силах продолжаются зимние плановые мероприятия.

Военным подразделениям в рамках внезапной проверки нужно будет отработать задачи по организации всестороннего обеспечения. Кроме того, перед военными стоит задача по выполнению контрольных и зачетов. Их нужно будет отработать в упражнениях.

Отдельное внимание в рамках проведения мероприятия уделят оценке возможностей транспортной инфраструктуры России по обеспечению перевозки войск в определенные сроки.