РИАМО - 14 янв. Еще 1039 пациентов выздоровели после коронавируса в Московской области. С начала пандемии в регионе после инфекции вылечились 605 992 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки на территории Подмосковья выявили 1990 новых случаев коронавируса. 40 пациентов с подтвержденным Covid-19 скончались.

С начала пандемии в Московской области выявили 657 855 случаев заболевания коронавирусом. За все время скончались 12 680 заболевших.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что если эпидемиологическая ситуация в регионе осложнится из-за штамма коронавирусной инфекции «омикрон», то на территории области могут ввести дополнительные ограничения.