РИАМО - 14 янв. За минувшие сутки в стране зафиксировали 739 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии этот показатель составляет 319 911, сообщает оперштаб.

Также за последние 24 часа в России выявили 23 820 новых случаев заражения, 24 952 пациента смогли побороть коронавирус.

С начала пандемии на территории РФ зафиксировали 10 747 125 случаев инфицирования, выздоровели 9 809 300 пациентов.

Ранее в России отложили рассмотрение в Госдуме во 2 чтении законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах. Это связано с неясным сценарием эпидемической обстановки.