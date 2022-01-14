РИАМО - 14 янв. От коронавирусной инфекции в Москве вылечились еще 2888 человек, с начала пандемии выздоровели 1 902 438 человек, сообщает оперштаб столицы.

За сутки в медучреждения мегаполиса доставили 744 Covid-пациента, на ИВЛ находятся 497 заболевших.

За сутки в городе выявили 5712 случаев коронавируса, скончались 69 человек. С начала пандемии выявили 2 075 669 случаев заболевания, умерли 37 739 пациентов.

Москвичам напомнили, что победить пандемию можно с помощью вакцинации. Сделать прививку от коронавируса можно в одном из центров вакцинации, которые расположены на базе поликлиник, или в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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