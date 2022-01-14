РИАМО - 14 янв. На территории России за сутки подтвердили 23 820 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии этот показатель составляет 10 747 125, сообщает оперштаб.

В Москве выявили 5 712 случаев инфицирования, в Санкт-Петербурге – 2 708, Московской области – 1 990.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что препарат «Спутник V» защищает от всех известных мутаций коронавируса.

В России сделать прививку от коронавируса можно бесплатно в государственных поликлиниках и мобильных пунктах. Процедура занимает около 40 минут.