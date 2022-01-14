РИАМО - 14 янв. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1990 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 657 855 случаев заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на территории региона началась активная подготовка к волне заболеваемости новым штаммом «омикрон». Так, мощность временного инфекционного госпиталя «Патриот» будет увеличена с 400-440 до 800 коек для Covid-пациентов.

Воробьев отметил, что, по предварительным данным, большинство заразившихся новым штаммом легко переносят заболевание. Однако в регионе будет вестись подготовка коек, врачей, кислорода и необходимых медикаментов.

Также вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России неизбежно произойдет новый подъем заболеваемости коронавирусом. На данный момент в стране зафиксировано несколько сотен случаев заболевания штаммом «омикрон».