РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 янв. Молодогвардейцы проверили продуктовые магазины Щелкова на наличие просроченного товара в рамках федерального партийного проекта «Народный контроль» и еженедельного мониторинга, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

В мониторинге также приняли участие координатор партийного проекта в Щелкове Дмитрий Васин и депутат совета депутатов городского округа Щелково Ксения Королева.

«Цель наших рейдов — понять и определить, какого качества продукция представлена в продуктовых магазинах Щелкова, и защитить права и безопасность потребителей. Партийный проект «Народный контроль» продолжает держать ситуацию с качеством товаров и услуг на особом контроле», – сказал секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Антон Малинин.

В результате проверки 5 сетевых магазинов просроченной продукции обнаружено не было. Были проверены товары разных категорий: молоко и молочная продукция, мясо, напитки, хлебобулочные изделия, а также овощи и фрукты.