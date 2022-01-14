РИАМО - 14 янв. В Московской области после сильного снегопада дорожные службы перешли на усиленный режим работы. За ситуацией на улицах и трассах региона ведется круглосуточный контроль, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В регионе после обильного снегопада температура воздуха поднялась до плюсовых значений. В связи с этим был продлен «желтый уровень» опасности из-за гололедицы.

«В уборке дорог задействовано свыше 2,8 тыс. единиц техники, в том числе свыше 700 комбинированных дорожных машин, и порядка 3 тыс. рабочих», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Синоптики прогнозируют в течение дня налипание мокрого снега, образование снежных заносов и метели. Вечером температура воздуха может упасть до минус 3 градусов.

Участников дорожного движения просят соблюдать меры предосторожности и ПДД.