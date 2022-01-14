РИАМО - 14 янв. В столице за минувшие сутки выявили 5712 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в мегаполисе выявили 2 075 669 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.

Ранее иммунолог Владимир Болибок отметил, что отличительными чертами заражения штаммом коронавируса «омикрон» являются сильная боль в горле, заложенность носа, а также сухой кашель, высокая температура и головная боль.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в стране неизбежно произойдет новый подъем заболеваемости коронавирусом. Преобладающим штаммом станет «омикрон». При этом болезнь у зараженных чаще всего протекает в легкой форме.

Лучшим средством защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. Прививку можно сделать в столичных поликлиниках и местах работы выездных бригад.

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