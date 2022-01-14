РИАМО - 14 янв. В городском округе Лыткарино теплоснабжение восстановлено после сбоя, котельная работает в полную мощность, сообщили РИАМО в администрации муниципалитета.

13 декабря в округе случился технологический отказ в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения. Там произошел прорыв на магистральном трубопроводе. Были приняты меры по стабилизации данной ситуации и контролю за исполнением восстановительных работ.

«Ремонтно-восстановительные работы были завершены вчера. Подача тепла возобновлена», - рассказали в администрации.

В Лыткарине к системе центрального отопления и горячего водоснабжения подключены 193 многоквартирных дома.