РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. Первые выплаты по переданным мерам социальной поддержки жителям Люберец начнут поступать 17 января, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

С 2022 года Пенсионный фонд РФ начал предоставлять меры социальной поддержки, которые ранее назначали и выплачивали органы соцзащиты. Это пособия и компенсация для неработающих граждан, имеющих детей; лиц, подвергшихся воздействию радиации; реабилитированных лиц; инвалидов (детей-инвалидов), имеющих транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащих и членов их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Выплаты по переданным мерам передадут досрочно. По стандартному графику пособия за месяц выдают в следующем месяце. В феврале они будут выплачиваться только по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств вернется к стандартному графику.

Тем, кто уже получает выплаты, они будут производиться Пенсионным фондом автоматически на реквизиты, указанные ранее. Если пособия еще не назначены, необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Рассмотрение заявки занимает от 5 до 10 рабочих дней и в течение такого же времени после назначения перечисляются денежные средства.

Узнать подробнее об отдельных мерах поддержки можно по телефону Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами: 8(800)600-00-00 (звонок бесплатный).