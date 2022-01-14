РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 янв. В Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней местной жительницы, обвиняемой в организации убийства по найму, незаконном обороте оружия и мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Следствие установило, что в августе 2019 года обвиняемая обратилась к компаньону своего мужа с предложением совершить убийство супруга за денежное вознаграждение, она предложила ему 50 млн рублей. Мужчина согласился, но для непосредственного исполнения убийства он привлек своего знакомого, который согласился совершить преступление за 3 млн рублей.

В сентябре 2019 года соучастники приобрели переделанное самодельным способом огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, а также накладную бороду для сокрытия личности. Кроме того, обвиняемая передала подельнику денежные средства для приобретения и последующей установки «датчика движения» на автомобиль мужа.

В процессе подготовки к убийству, компаньон потерпевшего отказался от «услуг» соучастника и решил совершить преступление самостоятельно. 10 декабря 2019 года обвиняемая убедила мужа проследовать с его компаньоном в деревню Яковлевское в Домодедове якобы для посещения шамана с целью проведения обряда по снятию порчи. После того, как мужчины прибыли на автомобиле в Домодедово, в салоне машины один из соучастников произвел выстрел в голову потерпевшего. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

После смерти супруга обвиняемая, желая получить денежные средства с имущества потерпевшего, приискала третье подконтрольное себе лицо, на которое переоформила коммерческую организацию, ранее принадлежавшую ее супругу.

Следствие провело большой объем работы по сбору и закреплению доказательств. Сложность в расследовании обусловлена совершением преступления группой лиц в условиях неочевидности, выполнением сложных последовательно назначенных судебных экспертиз, среди которых генетическая, баллистическая, химическая и длительностью их проведения. Уголовные дела в отношении соучастников убийства были выделены в отдельное производство.

Собранные следователем доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. В результате уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшие дни будет передано в суд для рассмотрения по существу.