РИАМО - 14 янв. Специалисты закончили реставрацию фасада жилого дома на Садовой-Самотечной улице в столице, здание выполнено по проекту архитектора Александра Ржепишевского, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта города Москвы.

Здание построено в 1928 году, оно имеет форму буквы «Г». В доме 5 этажей и 4 подъезда.

Входные группы украшены ризалитами, окна лестничного марша выделены нишей, а все оконные проемы заглублены в плоскость фасада.

Специалисты расчистили плоскость фасада, а также обработали швы особым составом. После завершения работ фасад полностью оштукатурили водонепроницаемым составом.