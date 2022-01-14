РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в микрорайоне Климовск Подольска, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла 13 января около 19:00 вечера. По словам очевидца, автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе вблизи автобусной остановки «Платформа «Весенняя».

«Женщина переходила проезжую часть на 47 км Старого Симферопольского шоссе (Симферопольская улица). Водитель автомобиля совершил на нее наезд в зоне действия пешеходного перехода. Пострадавшая получила незначительные травмы. Проводится проверка», - сказали в ведомстве.