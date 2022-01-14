РИАМО - 14 янв. При замене кабины лифта в «Президент-Отеле» в центре Москвы произошел обрыв троса, в результате ЧП погибли двое рабочих, сообщает газета «Известия».

Лифт с рабочими упал с седьмого этажа отеля. Мужчины - 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян - скончались от полученных травм. Оба погибших являются гражданами Армении.

Трагедия случилась вечером 13 января по адресу: ул. Большая Якиманка, д. 24. Столичная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

После ЧП было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Видео с места падения лифта в московском «Президент‑Отеле»>>