РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 янв. После вмешательства Госжилинспекции сотрудники УК ООО «Белый Парус» в Щелкове провели работы по обеззараживанию и очистке от насекомых квартир 1 этажа в доме на Центральной, 57/12, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Организация также обработала места общего пользования и технические помещения здания.

«Совершенно очевидно, что проблема антисанитарного состояния мест общего пользования не могла разрешиться ни сама собой, ни даже силами хозяев квартир. Эта сложная задача может быть выполнена только при комплексном подходе. Замечательно, что управляющая организация с ней справилась, однако она могла это сделать и раньше, в рамках своих обязанностей по содержанию общего имущества собственников, и не дожидаться поручений со стороны наших инспекторов», - сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Фактически работы по дезинсекции коснулись половины дома – здание по Центральной, 57/12 состоит всего из двух этажей. О необходимости обработать весь первый жители сообщили в Госжилинспекцию. Причиной своего бедственного положения назвали возраст дома (ему 71 год) и наличие асоциальных соседей.

Кроме того, жители дома признались, что им не удалось своими силами справиться с засильем клопов, тараканов и мошкары, сколько бы они не пытались.

Инспекторы поручили ООО «Белый Парус», в чьем управлении находится дом, обеспечить людям нормальные условия. Поскольку в здании отсутствует подвал, сотрудники организации провели дезинсекцию всех жилых помещений первого этажа, вентиляционных каналов, приямков и технического подполья. Хозяева квартир подтвердили, что работы проведены в полном объеме, подписав акты.