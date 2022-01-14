РИАМО - 14 янв. Контроль за соблюдением антиковидных мер в московском транспорте будет усилен из-за роста заболеваемости коронавирусом. Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов отметил, что в настоящее время ситуация с заболеваемостью штаммами Covid-19 в стране очень напряженная. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поэтому мы усиливаем контроль за соблюдением антиковидных мер на всем транспортном комплексе столицы. Особое внимание будет уделено ситуации в вагонах метро, поскольку многие пассажиры снимают маски или спускают их на подбородок, проходя через линию контроля у турникетов», — сказал Султанов.

Пассажиров тщательно будут проверять на входах в метрополитен, на станциях МЦК, МЦД, вокзалах и на наземном транспорте. Султанов призвал горожан и гостей столицы правильно носить средства индивидуальной защиты (СИЗ).

«Со своей стороны мы будем соблюдать все предписания Роспотребнадзора, включая порядок нахождения в масках. Это необходимо для того, чтобы пассажиры городского транспорта находились в безопасности», — добавил Султанов.

По словам замдиректора Центра им. Гамалеи Дениса Логунова, значительное повышение количества случаев заражения коронавирусом в России произойдет из-за распространения штамма «омикрон». Рост заболеваемости возможен уже в течение нескольких недель.

Заболевшие «омикроном» отмечают боль в горле, головную боль, насморк, повышение температуры и слабость. Вакцинация является лучшей защитой от тяжелого протекания заболевания коронавирусом и опасных последствий заражения инфекцией. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.