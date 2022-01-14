РИАМО - 14 янв. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки на Салтыковской улице, владение 30, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

На торги будет выставлен участок площадью 0,1 га.

«Участок планируют выставить на торги для последующего размещения на нем автомойки и автосервиса суммарной поэтажной площадью 400 кв. м», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Сейчас на этом участке стихийно паркуются автомобили.