РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Региональный оператор вывезет мусор с переполненных мусорных баков на улице 43 Армии в Подольске в ближайшее время после жалобы жителей, сообщила диспетчер ООО «МСК-НТ».

В соцсети «ВКонтакте» появилась жалоба на переполненные мусорные контейнеры на улице 43 Армии у дома №17А. По словам горожан, мусор не вывозили на протяжение 4 дней.

Как сообщила диспетчер, к региональному оператору поступали жалобы по данному адресу. Вывоз мусора произведут в ближайшее время.

В управляющей компании ООО «УК Август ЖКХ» также в курсе ситуации. Диспетчер передает обращения горожан и оставила заявку регоператору.