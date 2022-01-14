РИАМО - 14 янв. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в правительстве страны отложили рассмотрение проекта закона о QR-кодах во втором чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», - отметила Голикова.

В пятницу в данный документ будут внесены поправки о том, что граждане без QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе смогут посещать общественные места по результату ПЦР-теста и после 1 февраля. Минздрав страны сможет устанавливать сроки действия сертификата для тех, кто имеет медотвод от прививки.

Также в поправках указано, что военные и приравненные к ним категории населения получат сертификаты с соблюдением требований защиты данных.

Голикова добавила, что эта инициатива разрабатывалась в условиях распространения штамма Covid-19 «дельта», а «сейчас это будут новые вызовы».

В прошлом году в первом чтении Госдума одобрила проект закона о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Получить его можно на портале госуслуг после вакцинации или перенесенного коронавируса.