РИАМО - 14 янв. 23 февраля запланирован выход в прокат фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин», который расскажет об историческом турне московского футбольного клуба «Динамо» по Великобритании, сообщает пресс-служба кинокомпании «Пиманов и партнеры».

Фильм повествует о событиях ноября 1945 года. Тогда делегация клуба «Динамо» отправилась в историческое турне по Великобритании, чтобы сыграть серию матчей с английскими командами.

С командой выдающегося советского тренера Михаила Якушина сыграли лучшие профессиональные клубы английской лиги – «Арсенал», «Челси». «Динамо» разгромило лучшие команды Великобритании с общим результатом 19:9. Через 33 дня советские футболисты вернулись домой, переломив отношение англичан к советскому футболу.

В фильме расскажут о легендарных футболистах Всеволоде Боброве, Алексее Хомиче, Константине Бескове, Михаиле Семичастном, Всеволоде Радикорском, Евгении Архангельском, Леониде Соловьеве. Вместе они не только одержали спортивную победу, но и завоевали сердца английской публики. Команда перевернула представление о русском человеке и Советской стране.

Название «Динамо» на многие годы превратилось для сотен тысяч англичан, которые смотрели игры, встречали советских футболистов, в синоним безупречного игрового стиля, мужества, открытости и великодушия. Московский клуб стал символом нового мира после Второй мировой войны.

Выход фильма должен стать значимым культурным и социальным событием. Его цель – усилить патриотические настроения у россиян.

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