РИАМО - 14 янв. Задержан 47-летний житель столицы, обстрелявший обидчиков своего 18-летнего сына у ночного клуба. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Известно, что около одного из заведений на улице Академика Королева произошел конфликт между двумя мужчинами и 18-летним москвичом. Молодой человек по телефону вызвал на помощь своего отца.

Отец молодого человека приехал на машине и начал драться с обидчиками сына. Во время драки мужчина нанес оппонентам удары рукояткой пистолета в область рук и головы, а затем несколько раз выстрелил. После этого мужчина сел в машину вместе с сыном и уехал.

На место ЧП была вызвана полиция. Одного пострадавшего пришлось госпитализировать.

Подозреваемый был задержан у себя дома на Большой Марфинской улице. У него в квартире был обнаружен травматический пистолет, из которого по предположению были совершены выстрелы, а также несколько карабинов, охотничьих ружей и патроны. На все оружие у него имелось разрешение.

Также правоохранители наши у мужчины два контейнера с электрическим подогревом и освещением, внутри которых находились растения. Задержанный пояснил, что это конопля, которую он выращивает для себя.