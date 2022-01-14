РИАМО - 14 янв. В прошлом году больше 8,8 млн пассажиров воспользовались станцией «Царицыно» Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Станция «Царицыно» является частью одноименного ТПУ на юге Москвы, который объединяет МЦД, метро и наземный транспорт. В сутки станцией пользуются около 120 тыс. пассажиров. После запуска диаметров здесь появилась бесплатная пересадка на метро.

По словам заммэра столицы, главы городского Дептранса Максима Ликсутова, с запуском МЦД пассажиры стали экономить время и деньги на дорогу, сами поездки стали комфортнее, а город получил возможность развивать ранее непривлекательные и заброшенные территории рядом с ж/д.

«О том, что мы двигаемся в правильном направлении, позволяют говорить достигнутые результаты и, конечно, мнение людей, которое мы постоянно изучаем. Они отмечают, что с появлением МЦД ездить стало удобнее. Как показывают опросы, 95% пассажиров довольны поездками. Это высокая оценка, мы благодарны за нее», - сказал Максим Ликсутов.

Он также добавил, что по поручению мэра Москвы будет продолжено развитие данного проекта и внедрение новых сервисов.