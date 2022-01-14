РИАМО - 14 янв. Темпы роста личных судебных банкротств граждан замедлились в России в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Число банкротств россиян за прошлый год составило 193 тыс. и увеличилось на 62% за год, в то время как в 2020 году прирост к числу личных банкротств россиян составил 72,6%, пишет газета «Известия».

Согласно итогам 2021 года, российские суды признали банкротами 192,8 тыс. граждан, включая ИП. В тоже время большую популярность стала обретать внесудебная практика.

Наибольшее количество граждан-банкротов зафиксировано в Москве (10,2 тыс.) и в Московской области (10 тыс.). В числе лидеров по этому показателю оказались также Краснодарский край (9,9 тыс.), Санкт-Петербург (8,2 тыс.) и Самарская область (7,9 тыс.).

По словам замглавы Минэкономразвития РФ Ильи Торосова, несмотря на снижение темпов роста банкротств в России, количество этих процедур по-прежнему продолжает расти.

При этом незначительное снижение темпов роста банкротств в 2021 году объясняется общей стабилизацией пандемийной обстановки и улучшением социального положения россиян.